Mash: молодежь в России массово теряет слух из-за наушников

За последние пять лет число обращений к врачам по поводу проблем со слухом выросло в два раза. Главная причина — использование наушников-затычек, таких как AirPods, на высокой громкости. Врачи отмечают, что уровень шума в обычных наушниках может достигать 120 дБ, что значительно превышает безопасную норму в 85 дБ. Даже модели с функцией шумоподавления могут выдавать уровень звука до 110 дБ, что тоже считается высоким. Постоянное воздействие громкой музыки может привести к проблемам со сном, концентрацией и разборчивостью речи. Кроме того, многочасовое использование наушников в одной позе может негативно сказаться на притоке крови к слуховому нерву.

Молодежь в России массово теряет слух из-за наушников. Об этом сообщает Mash.

За последние пять лет число обращений к врачам по поводу проблем со слухом выросло в два раза. Главная причина — использование наушников-затычек, таких как AirPods, на высокой громкости.

Врачи отмечают, что уровень шума в обычных наушниках может достигать 120 дБ, что значительно превышает безопасную норму в 85 дБ. Даже модели с функцией шумоподавления могут выдавать уровень звука до 110 дБ, что тоже считается высоким.

Постоянное воздействие громкой музыки может привести к проблемам со сном, концентрацией и разборчивостью речи. Кроме того, многочасовое использование наушников в одной позе может негативно сказаться на притоке крови к слуховому нерву.