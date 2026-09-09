КРЭТ впервые представил в Индии российские приборы для диагностики глаукомы и очистки воздуха

Концерн «Радиоэлектронные технологии» Госкорпорации Ростех впервые представил в Индии российский портативный тонометр для измерения внутриглазного давления.

Концерн «Радиоэлектронные технологии» Госкорпорации Ростех впервые представил в Индии российский портативный тонометр для измерения внутриглазного давления. Разработка особенно актуальна для этой страны: ежегодно глаукома приводит к потере зрения более чем у 120 тысяч жителей. Еще одной премьерой КРЭТ в Республике стал очиститель-обеззараживатель воздуха для медицинских учреждений. Обе разработки показали на первой международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Индия».

Тонометр ТГДц-01 «ПРА» Государственного Рязанского приборного завода измеряет внутриглазное давление через веко без контакта с роговицей. Замер занимает несколько секунд, не требует анестезии. Прибор максимально прост в использовании и подходит в том числе для обследования детей. Такие решения актуальны для массовой ранней диагностики глаукомы в Индии, где заболевание ежегодно приводит к потере зрения более чем у 120 тыс. человек.

Второй экспонат — очиститель-обеззараживатель воздуха Раменского приборостроительного завода предназначен для палат и процедурных кабинетов. Прибор уничтожает бактерии и вирусы с помощью фотокатализа, не требует химических реагентов и сменных фильтров. Компактное устройство можно разместить на стене или столе, что упрощает установку и эксплуатацию. В КРЭТ рассчитывают на интерес к разработке со стороны клиник Индии.

«Индия — один из крупнейших и быстрорастущих рынков медицинской техники в Азии. Сегодня его объем оценивается примерно в 14 млрд долларов, при этом около 60% потребности в медизделиях страна закрывает за счет импорта. Для КРЭТ это перспективное направление. Мы предлагаем уже серийные решения, которые не требуют сложной инфраструктуры: компактный тонометр позволяет быстро измерять внутриглазное давление без контакта с роговицей, а очиститель воздуха — работать без сменных фильтров и химических реагентов. На первом „ИННОПРОМ. Индия“ рассчитываем оценить интерес местных заказчиков и определить возможности для дальнейшего продвижения нашей медицинской техники в стране», — отметили генеральный директор КРЭТ Госкорпорации Ростех Александр Пан.

Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Индия» пройдет в Нью-Дели впервые с 9 по 11 сентября 2026 года. Индия является одним из ключевых торгово-промышленных партнеров России: за последние пять лет взаимный товарооборот вырос почти в семь раз и по итогам 2025 года превысил 60 млрд долларов.