Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 09
19°
Чтв, 10
25°
Птн, 11
18°
ЦБ USD 86.47 0.28 09/09
ЦБ EUR 100.5 0.33 09/09
Нал. USD 86.06 / 86.35 09/09 12:20
Нал. EUR 101.00 / 101.64 09/09 12:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Как из-за нового закона рязанцы не могут построить дом в зонах подтопл...
В зону c новыми ограничениями входят Борки, большая час...
Вчера 13:27
1 034
В Рязани сотня средневековых бойцов поучаствовали в рыцарском турнире...
5 сентября территория Борок наполнилась размеренным зво...
7 сентября 2026 16:50
587
Как топливо Евро-2 и Евро-3 влияет на современные автомобили
Топливо стандартов Евро-2, -3 и -4 значительно уступает...
4 сентября 12:54
1 529
Почему бензин в Рязани продаётся по 120 рублей и когда появится Евро-2...
Бензин по 120 рублей на заправках в Рязани уже давно ни...
3 сентября 13:32
3 709
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
КРЭТ впервые представил в Индии российские приборы для диагностики глаукомы и очистки воздуха
Концерн «Радиоэлектронные технологии» Госкорпорации Ростех впервые представил в Индии российский портативный тонометр для измерения внутриглазного давления.

Концерн «Радиоэлектронные технологии» Госкорпорации Ростех впервые представил в Индии российский портативный тонометр для измерения внутриглазного давления. Разработка особенно актуальна для этой страны: ежегодно глаукома приводит к потере зрения более чем у 120 тысяч жителей. Еще одной премьерой КРЭТ в Республике стал очиститель-обеззараживатель воздуха для медицинских учреждений. Обе разработки показали на первой международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Индия».

Тонометр ТГДц-01 «ПРА» Государственного Рязанского приборного завода измеряет внутриглазное давление через веко без контакта с роговицей. Замер занимает несколько секунд, не требует анестезии. Прибор максимально прост в использовании и подходит в том числе для обследования детей. Такие решения актуальны для массовой ранней диагностики глаукомы в Индии, где заболевание ежегодно приводит к потере зрения более чем у 120 тыс. человек.

Второй экспонат — очиститель-обеззараживатель воздуха Раменского приборостроительного завода предназначен для палат и процедурных кабинетов. Прибор уничтожает бактерии и вирусы с помощью фотокатализа, не требует химических реагентов и сменных фильтров. Компактное устройство можно разместить на стене или столе, что упрощает установку и эксплуатацию. В КРЭТ рассчитывают на интерес к разработке со стороны клиник Индии.

«Индия — один из крупнейших и быстрорастущих рынков медицинской техники в Азии. Сегодня его объем оценивается примерно в 14 млрд долларов, при этом около 60% потребности в медизделиях страна закрывает за счет импорта. Для КРЭТ это перспективное направление. Мы предлагаем уже серийные решения, которые не требуют сложной инфраструктуры: компактный тонометр позволяет быстро измерять внутриглазное давление без контакта с роговицей, а очиститель воздуха — работать без сменных фильтров и химических реагентов. На первом „ИННОПРОМ. Индия“ рассчитываем оценить интерес местных заказчиков и определить возможности для дальнейшего продвижения нашей медицинской техники в стране», — отметили генеральный директор КРЭТ Госкорпорации Ростех Александр Пан.

Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Индия» пройдет в Нью-Дели впервые с 9 по 11 сентября 2026 года. Индия является одним из ключевых торгово-промышленных партнеров России: за последние пять лет взаимный товарооборот вырос почти в семь раз и по итогам 2025 года превысил 60 млрд долларов.