Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 10
25°
Птн, 11
20°
Сбт, 12
16°
ЦБ USD 85.46 -1.01 10/09
ЦБ EUR 99.25 -1.25 10/09
Нал. USD 85.51 / 86.69 09/09 18:15
Нал. EUR 100.50 / 101.49 09/09 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Как из-за нового закона рязанцы не могут построить дом в зонах подтопл...
В зону c новыми ограничениями входят Борки, большая час...
8 сентября 2026 13:27
1 388
В Рязани сотня средневековых бойцов поучаствовали в рыцарском турнире...
5 сентября территория Борок наполнилась размеренным зво...
7 сентября 16:50
667
Как топливо Евро-2 и Евро-3 влияет на современные автомобили
Топливо стандартов Евро-2, -3 и -4 значительно уступает...
4 сентября 12:54
1 591
Почему бензин в Рязани продаётся по 120 рублей и когда появится Евро-2...
Бензин по 120 рублей на заправках в Рязани уже давно ни...
3 сентября 13:32
3 919
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Компания Apple представила свой первый складной iPhone Duo
Компания Apple представила свой первый складной смартфон iPhone Duo, который отличается компактными размерами и удобством в использовании. Об этом пишет РИА Новости. Новинка, как сообщила компания на презентации, легко помещается в одной руке и не превышает размеров паспорта. В открытом виде iPhone Duo стал самым тонким телефоном в линейке Apple и получил самый большой экран. Рамка устройства выполнена из титана, что добавляет ему прочности и стиля.

Компания Apple представила свой первый складной смартфон iPhone Duo, который отличается компактными размерами и удобством в использовании. Об этом пишет РИА Новости.

Новинка, как сообщила компания на презентации, легко помещается в одной руке и не превышает размеров паспорта. В открытом виде iPhone Duo стал самым тонким телефоном в линейке Apple и получил самый большой экран. Рамка устройства выполнена из титана, что добавляет ему прочности и стиля.

Презентацию провел новый генеральный директор Apple Джон Тернус, который сменил Тима Кука 1 сентября. iPhone Duo предлагает множество инновационных функций, включая поддержку Apple Pencil, новый процессор A20, который на 20% быстрее, чем у предыдущих моделей, и уникальную возможность использования в наполовину сложенном состоянии. Устройство также оснащено 48 МП камерой с возможностью записи видео в 4K HDR качестве.

Смартфон будет доступен для предзаказа с 16 сентября по цене от 1999 долларов. iPhone Duo обещает стать настоящим прорывом на рынке складных смартфонов, предлагая пользователям множество новых возможностей для работы и развлечений.

Фото: club.dns.