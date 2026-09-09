Компания Apple представила свой первый складной iPhone Duo

Компания Apple представила свой первый складной смартфон iPhone Duo, который отличается компактными размерами и удобством в использовании. Об этом пишет РИА Новости. Новинка, как сообщила компания на презентации, легко помещается в одной руке и не превышает размеров паспорта. В открытом виде iPhone Duo стал самым тонким телефоном в линейке Apple и получил самый большой экран. Рамка устройства выполнена из титана, что добавляет ему прочности и стиля.

Компания Apple представила свой первый складной смартфон iPhone Duo, который отличается компактными размерами и удобством в использовании. Об этом пишет РИА Новости.

Новинка, как сообщила компания на презентации, легко помещается в одной руке и не превышает размеров паспорта. В открытом виде iPhone Duo стал самым тонким телефоном в линейке Apple и получил самый большой экран. Рамка устройства выполнена из титана, что добавляет ему прочности и стиля.

Презентацию провел новый генеральный директор Apple Джон Тернус, который сменил Тима Кука 1 сентября. iPhone Duo предлагает множество инновационных функций, включая поддержку Apple Pencil, новый процессор A20, который на 20% быстрее, чем у предыдущих моделей, и уникальную возможность использования в наполовину сложенном состоянии. Устройство также оснащено 48 МП камерой с возможностью записи видео в 4K HDR качестве.

Смартфон будет доступен для предзаказа с 16 сентября по цене от 1999 долларов. iPhone Duo обещает стать настоящим прорывом на рынке складных смартфонов, предлагая пользователям множество новых возможностей для работы и развлечений.

Фото: club.dns.