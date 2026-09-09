ФНС России получит право на доступ к данным о переводах в цифровых рублях

С 1 июля 2027 года ФНС России получит возможность запрашивать данные о техническом следе переводов в цифровых рублях. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на три приказа ведомства. Согласно нововведениям, в выписках по счетам цифрового рубля будут указываться сумма и время платежа, его назначение, данные отправителя и получателя, а также технический след операции. Кроме того, ФНС сможет получать информацию об IP- и MAC-адресах, номерах телефонов, sim-картах и других идентификаторах устройств, с которых были совершены переводы.

С 1 июля 2027 года ФНС России получит возможность запрашивать данные о техническом следе переводов в цифровых рублях. Об этом сообщили « Известия » со ссылкой на три приказа ведомства.

Согласно нововведениям, в выписках по счетам цифрового рубля будут указываться сумма и время платежа, его назначение, данные отправителя и получателя, а также технический след операции. Кроме того, ФНС сможет получать информацию об IP- и MAC-адресах, номерах телефонов, sim-картах и других идентификаторах устройств, с которых были совершены переводы.

В пресс-службе ФНС России пояснили, что порядок запроса выписки по счёту физического лица будет аналогичен порядку, предусмотренному для обычных банковских счетов. Информация будет запрашиваться при взыскании задолженности, в рамках проверки или при истребовании документов и информации в ходе встречной проверки с согласия руководителя вышестоящего налогового органа.