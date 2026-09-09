Эксперты предрекли рост заболеваемости ОРВИ к середине сентября
Об этом рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что для профилактики заболеваемости необходимо соблюдать общие правила защиты организма от респираторных вирусов: избегать общения с больными людьми, держать руки и гаджеты в чистоте.
Эксперты предрекли рост заболеваемости ОРВИ к середине сентября. Об этом РИА Новости рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Она отметила, что для профилактики заболеваемости необходимо соблюдать общие правила защиты организма от респираторных вирусов: избегать общения с больными людьми, держать руки и гаджеты в чистоте.