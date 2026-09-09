«Дымов» опроверг превышение бензопирена в колбасе «Балыковая»
Отмечается, что Роспотребнадзор провел проверку колбасы. Ни в одном из образцов превышения бензопирена не обнаружено. Ранее о повышенном уровне этого вещества в колбасе «Дымов» сообщили СМИ.
«Дымов» опроверг превышение бензопирена в колбасе «Балыковая». Об сообщили ТАСС в компании.
Отмечается, что Роспотребнадзор провел проверку колбасы. Ни в одном из образцов превышения бензопирена не обнаружено.
Ранее о повышенном уровне этого вещества в колбасе «Дымов» сообщили СМИ.