«Дымов» опроверг превышение бензопирена в колбасе «Балыковая»

Отмечается, что Роспотребнадзор провел проверку колбасы. Ни в одном из образцов превышения бензопирена не обнаружено. Ранее о повышенном уровне этого вещества в колбасе «Дымов» сообщили СМИ.