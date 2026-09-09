Детское ЛОР-отделение рязанской больницы получило лицензию на ВМП

Детское ЛОР-отделение ГКБ № 11 получило лицензию на оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «детская оториноларингология». Об этом сообщили в региональном Минздраве.
С сентября единственный в Рязанской области профильный детский ЛОР-стационар больницы ведет полноценную хирургическую работу в новом статусе.
В отделении теперь проводят эндоскопические и микрохирургические операции на ЛОР-органах у детей, лечат хронические заболевания носа и околоносовых пазух, а также доброкачественные новообразования. Кроме того, врачи выполняют хирургические вмешательства при заболеваниях среднего уха, носоглотки и глотки.
Высокотехнологичная медицинская помощь предполагает использование современных методов диагностики и лечения, специального оборудования и сложных хирургических технологий. Ее применяют, когда стандартных методов лечения недостаточно.
«Получение лицензии стало важным этапом в развитии детского здравоохранения региона. Теперь юные жители области имеют возможность получать высокотехнологичную ЛОР-помощь, не покидая пределов субъекта», — отметил главный врач Роман Васин.