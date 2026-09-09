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ЦБ снизил курсы доллара и евро более чем на рубль
Центробанк установил официальные курсы валют на четверг, 10 сентября. Курс доллара составил 85,46 рубля, снизившись на 1,01 рубля. Евро установлен на уровне 99,25 рубля, что на 1,25 рубля ниже предыдущего значения. Курс юаня снизился на 15 копеек и составил 12,74 рубля.

Центробанк установил официальные курсы валют на четверг, 10 сентября.

Курс доллара составил 85,46 рубля, снизившись на 1,01 рубля. Евро установлен на уровне 99,25 рубля, что на 1,25 рубля ниже предыдущего значения. Курс юаня снизился на 15 копеек и составил 12,74 рубля.

Официальные курсы Банка России используются при расчетах по ряду финансовых инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.