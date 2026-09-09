53% рязанцев поддержали строительство новых АЭС в стране — опрос

Отмечается, что безопасной атомную энергетику считают 46% рязанцев, 21% сомневаются в этом. Ещё 33% не смогли дать однозначного ответа. Как следует из опроса, мужчины уверены в безопасности отрасли чаще женщин (62 и 30% соответственно). Больше тех, кто считает атомную энергетику безопасной сферой, — среди инженерно-технических работников (59%). Согласно данным опроса, строительство новых АЭС и энергоблоков поддержали 53% горожан. Противников меньше — 6%.

53% рязанцев поддержали строительство новых АЭС в стране. Соответствующие данные предоставили в SuperJob.

Отмечается, что безопасной атомную энергетику считают 46% рязанцев, 21% сомневаются в этом. Ещё 33% не смогли дать однозначного ответа. Как следует из опроса, мужчины уверены в безопасности отрасли чаще женщин (62 и 30% соответственно).

Больше тех, кто считает атомную энергетику безопасной сферой, — среди инженерно-технических работников (59%).

Согласно данным опроса, строительство новых АЭС и энергоблоков не поддержали 6% горожан.