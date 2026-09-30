В России продлили запрет на экспорт дизельного и судового топлива на месяц

Правительство России продлило до 31 октября 2026 года включительно запрет на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей производителями. Об этом сообщила пресс-служба кабмина, передает «Ъ». В правительстве пояснили, что решение принято для стабилизации ситуации на внутреннем рынке. Запрет на экспорт дизельного топлива ввели в сентябре 2025 года. Изначально он распространялся на трейдеров и нефтеперерабатывающие заводы с объёмом производства до 1 млн тонн в год. В июле 2026 года ограничения на месяц распространили на всех производителей топлива, а затем продлевали дважды.

Правительство России продлило до 31 октября 2026 года включительно запрет на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей производителями. Об этом сообщила пресс-служба кабмина, передает «Ъ».

В правительстве пояснили, что решение принято для стабилизации ситуации на внутреннем рынке.

Запрет на экспорт дизельного топлива ввели в сентябре 2025 года. Изначально он распространялся на трейдеров и нефтеперерабатывающие заводы с объёмом производства до 1 млн тонн в год. В июле 2026 года ограничения на месяц распространили на всех производителей топлива, а затем продлевали дважды.