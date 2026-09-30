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СК предложил ввести права для управления электросамокатами
Следственный комитет предложил приравнять пользователей электросамокатов к водителям транспортных средств и ввести специальные права для управления ими. Об этом ТАСС сообщил старший инспектор управления контроля за следственными органами ГСУ СК Дмитрий Асташкин на совещании в Совете Федерации. Кроме того, Следственный комитет выступил за запрет использования электросамокатов детьми младше 16 лет. В ведомстве также предложили запретить движение СИМ по тротуарам, пешеходным зонам и пешеходным дорожкам.

Следственный комитет предложил приравнять пользователей электросамокатов к водителям транспортных средств и ввести специальные права для управления ими. Об этом ТАСС сообщил старший инспектор управления контроля за следственными органами ГСУ СК Дмитрий Асташкин на совещании в Совете Федерации.

Для этого СК предлагает внести изменения в закон «О безопасности дорожного движения», приравняв средства индивидуальной мобильности к транспортным средствам, для управления которыми требуется специальное право.

Кроме того, Следственный комитет выступил за запрет использования электросамокатов детьми младше 16 лет. В ведомстве также предложили запретить движение СИМ по тротуарам, пешеходным зонам и пешеходным дорожкам.

По словам Асташкина, изменения позволят привлекать водителей СИМ к административной и уголовной ответственности в случае причинения вреда здоровью из-за нарушения правил дорожного движения.

К средствам индивидуальной мобильности относятся электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи и моноколеса. Такой статус СИМ закрепили в правилах дорожного движения в марте 2023 года.