Российские войска освободили четыре населенных пункта за сутки

Российские военнослужащие освободили четыре населенных пункта в Харьковской и Донецкой народных республиках за сутки. Об этом сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль Василевку, Благодатное и Должанку в Харьковской области. Военнослужащие «Южной» группировки освободили населенный пункт Ижевка в ДНР.

Российские военнослужащие освободили четыре населенных пункта в Харьковской и Донецкой народных республиках за сутки. Об этом сообщили в Минобороны России.

Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль Василевку, Благодатное и Должанку в Харьковской области. Военнослужащие «Южной» группировки освободили населенный пункт Ижевка в ДНР.

По данным Минобороны, общие потери украинских формирований за сутки превысили 1,5 тыс. военнослужащих. Российские военные также уничтожили за сутки десятки единиц бронетехники, автомобилей и артиллерийских орудий, а также станции радиоэлектронной борьбы и разведки.

Средства ПВО сбили две управляемые авиабомбы, три реактивных снаряда HIMARS и 998 беспилотников самолетного типа. В Черном море силы Черноморского флота уничтожили шесть безэкипажных катеров ВМС Украины.