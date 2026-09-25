Минюст внес проект «Ходорковский LIVE"* в реестр иноагентов

Минюст России 25 сентября внес проект «Ходорковский LIVE*" и еще двух человек в реестр иностранных агентов. Вместе с проектом в реестр внесли журналиста Валерия Клепкина* и искусствоведа Марию Микаелян*. По данным Минюста, они проживают за пределами России и распространяли недостоверную информацию о деятельности российских властей и выступали против СВО.

Минюст России 25 сентября внес проект «Ходорковский LIVE*" и еще двух человек в реестр иностранных агентов.

По данным ведомства, проект распространял недостоверную информацию о решениях российских властей и их политике, а также материалы, которые, по оценке Минюста, формировали негативное отношение к Вооруженным силам России. Кроме того, проект выступал против специальной военной операции на Украине и распространял материалы иностранных агентов и нежелательных организаций.

Вместе с проектом в реестр внесли журналиста Валерия Клепкина* и искусствоведа Марию Микаелян*. По данным Минюста, они проживают за пределами России и распространяли недостоверную информацию о деятельности российских властей и выступали против СВО.

В отношении Клепкина* ведомство также указало на распространение материалов, связанных с ЛГБТ**.

*включены в реестр иностранных агентов.

**признано экстремистским и запрещено на территории РФ.