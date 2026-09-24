«Известия»: независимые АЗС начали получать до 7 рублей с каждого литра бензина

Об этом пишет издание «Известия», отмечая, что год назад продажа топлива для них была убыточной. С июня по сентябрь маржа на АИ-95 выросла на 29,5%, а на дизельное топливо — на 57,3%. Такие данные привела компания «ОМТ Консалт», связав рост с повышением розничных цен на АЗС. При этом маржи, по оценке экспертов, недостаточно, чтобы покрыть расходы на закупку топлива и его доставку. Несмотря на высокие биржевые цены, независимые заправки повышают наценки на фоне сохраняющегося спроса. По данным Russiabase, в Москве стоимость литра АИ-95 заметно различается и в отдельных случаях достигает 140 рублей.

Независимые автозаправочные станции сейчас получают 3-7 рублей с каждого литра бензина. Об этом пишет издание «Известия», отмечая, что год назад продажа топлива для них была убыточной.

С июня по сентябрь маржа на АИ-95 выросла на 29,5%, а на дизельное топливо — на 57,3%. Такие данные привела компания «ОМТ Консалт», связав рост с повышением розничных цен на АЗС.

При этом маржи, по оценке экспертов, недостаточно, чтобы покрыть расходы на закупку топлива и его доставку.

Несмотря на высокие биржевые цены, независимые заправки повышают наценки на фоне сохраняющегося спроса. По данным Russiabase, в Москве стоимость литра АИ-95 заметно различается и в отдельных случаях достигает 140 рублей.