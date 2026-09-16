В России вырос спрос на кассетные магнитофоны и CD-плееры

В России заметно вырос спрос на ретротехнику. Продажи CD-проигрывателей за первые восемь месяцев 2026 года увеличились на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го и на 51% — с 2024 годом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД». Кассетные магнитофоны в январе-августе покупали на 10% чаще, чем годом ранее, и на 36% чаще, чем в 2024 году. Медианная цена такого устройства составила 12 509 рублей. За год она выросла на 17,5%, а за два года — на 33%.

В России заметно вырос спрос на ретротехнику. Продажи CD-проигрывателей за первые восемь месяцев 2026 года увеличились на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го и на 51% — с 2024 годом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Кассетные магнитофоны в январе-августе покупали на 10% чаще, чем годом ранее, и на 36% чаще, чем в 2024 году. Медианная цена такого устройства составила 12 509 рублей. За год она выросла на 17,5%, а за два года — на 33%.

Также россияне стали чаще покупать пленочные фотоаппараты. Число покупок выросло на 12% по сравнению с 2025 годом и на 34% — с 2024-м. Медианная цена пленочного фотоаппарата составила 4678 рублей, увеличившись за год на 2,1%.