71 беспилотник уничтожили над Россией в ночь на 16 сентября
Об этом сообщили в Минобороны. БПЛА сбили над территориями Брянской, Калужской, Орловской, Ростовской, Астраханской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.
71 беспилотник уничтожили над Россией в ночь на 16 сентября. Об этом сообщили в Минобороны.
БПЛА сбили над территориями Брянской, Калужской, Орловской, Ростовской, Астраханской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.