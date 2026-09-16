71 беспилотник уничтожили над Россией в ночь на 16 сентября

Об этом сообщили в Минобороны. БПЛА сбили над территориями Брянской, Калужской, Орловской, Ростовской, Астраханской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

71 беспилотник уничтожили над Россией в ночь на 16 сентября. Об этом сообщили в Минобороны.

БПЛА сбили над территориями Брянской, Калужской, Орловской, Ростовской, Астраханской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.