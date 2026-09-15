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В Минобороны сообщили об ударах по портам Украины
Вооруженные силы России продолжили наносить удары по портам Украины и морским судам, которые используются в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, беспилотники поразили морской паром типа «РО-РО» в порту Черноморск. Судно доставило грузы, предназначенные для обеспечения украинских военных. В порту Измаил был поражен танкер, перевозивший горюче-смазочные материалы для ВСУ. В порту Южный удар пришелся по железнодорожному составу во время погрузки грузов.

Вооруженные силы России продолжили наносить удары по портам Украины и морским судам, которые используются в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, беспилотники поразили морской паром типа «РО-РО» в порту Черноморск. Судно доставило грузы, предназначенные для обеспечения украинских военных.

В порту Измаил был поражен танкер, перевозивший горюче-смазочные материалы для ВСУ. В порту Южный удар пришелся по железнодорожному составу во время погрузки грузов.

Кроме того, российские военные продолжили наносить удары по объектам железнодорожной инфраструктуры в западных регионах Украины, которые используются для перевозки военных грузов из стран Европы.