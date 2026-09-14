Власти заявили, что в России будет сохраняться рост зарплат

Замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, что рост зарплат в последние годы есть, «и это то, что будет сохраняться». «К сожалению, не все это чувствуют, наша задача — работать еще эффективнее, чтобы это почувствовал каждый», — заявил Орешкин.

Власти заявили, что в России будет сохраняться рост зарплат. Об этом пишет Shot.

Замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, что рост зарплат в последние годы есть, «и это то, что будет сохраняться».

«К сожалению, не все это чувствуют, наша задача — работать еще эффективнее, чтобы это почувствовал каждый», — заявил Орешкин.