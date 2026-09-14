В Кабмине сообщили о росте объема выпуска нефтепродуктов

На нескольких российских нефтеперерабатывающих заводах введены в эксплуатацию новые установки, что позволило увеличить объемы выпуска продукции. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, пишет ТАСС. В результате введения дополнительных мощностей на ряде НПЗ удалось нарастить объемы производства нефтепродуктов. Также Новак подчеркнул, что все необходимые объемы поставляются в регионы России в срок и без сбоев. В рамках дальнейшего развития правительство работает над соглашениями с независимыми НПЗ и автозаправочными станциями.

На нескольких российских нефтеперерабатывающих заводах введены в эксплуатацию новые установки, что позволило увеличить объемы выпуска продукции. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, пишет ТАСС.

В результате введения дополнительных мощностей на ряде НПЗ удалось нарастить объемы производства нефтепродуктов. Также Новак подчеркнул, что все необходимые объемы поставляются в регионы России в срок и без сбоев.

В рамках дальнейшего развития правительство работает над соглашениями с независимыми НПЗ и автозаправочными станциями.