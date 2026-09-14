Глава Минтранса допустил появление аэротакси в России через два-три года

Аэротакси может появиться в России через два-три года, сообщил глава Минтранса Андрей Никитин на Международном форуме молодежи. По словам министра, производители беспилотных такси в ближайшее время представят свои разработки в Росавиацию для сертификации. После этого специалисты будут испытывать аппараты, чтобы убедиться в их безопасности. Никитин отметил, что пилотные образцы аэротакси в России уже существуют и проходят испытания. Однако пока они не готовы к эксплуатации в сложных погодных условиях.

Аэротакси может появиться в России через два-три года, сообщил глава Минтранса Андрей Никитин на Международном форуме молодежи. Об этом пишет «НЬЮМ ТАСС».

По словам министра, производители беспилотных такси в ближайшее время представят свои разработки в Росавиацию для сертификации. После этого специалисты будут испытывать аппараты, чтобы убедиться в их безопасности.

Никитин отметил, что пилотные образцы аэротакси в России уже существуют и проходят испытания. Однако пока они не готовы к эксплуатации в сложных погодных условиях.

Министр также допустил, что внедрение такого транспорта может занять до пяти лет.