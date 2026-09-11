Житель Рязанского округа задержан за хранение крупной партии марихуаны

В хозпостройке 45-летнего жителя посёлка Мурмино нашли контейнер с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что это марихуана массой 560 граммов. По предварительным данным, прошлым летом мужчина обнаружил на территории округа очаг дикорастущей конопли, сорвал листья и изготовил наркотик в своей хозяйственной постройке. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и изготовление наркотических средств в крупном размере). Нарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.