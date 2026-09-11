ВС РФ поразили DATA-центры в Киеве и области

Удары наносили высокоточным оружием воздушного базирования и БПЛА. В результате поражены: объекты военной промышленности и логистические центры Украины, задействованные в производстве и хранении беспилотников; DATA-центры в Киеве, Киевской, Хмельницкой и Днепропетровской областях; объекты портовой инфраструктуры в Одесской области, обеспечивающие разгрузку и хранение грузов, предназначенных для ВСУ; морские суда, которые доставляли военные грузы и горюче-смазочные материалы для украинской армии.