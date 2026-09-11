В России сократится срок замены вышедших из строя электросчетчиков

С 1 января 2027 года срок замены вышедших из строя электросчетчиков в России сократится с шести до трех месяцев. Об этом сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, передает РИА Новости. По его словам, изменения касаются случаев, когда электросчетчик отсутствует, утрачен, вышел из строя или истек срок его эксплуатации. Якубовский отметил, что вопросом замены электросчетчика должны заниматься не собственники жилья, а гарантирующий поставщик электроэнергии или сетевая организация. Он также подчеркнул, что гражданам не нужно отдельно покупать прибор и оплачивать работу по его установке при обязательной замене. «Изменения направлены на то, чтобы люди не оставались на длительный срок без исправного прибора учета», — добавил депутат. В случае нарушения установленного срока энергокомпанией, потребители могут рассчитывать на понижающий коэффициент к стоимости электроснабжения. Однако ускоренный трехмесячный срок применяется только в определенных случаях, и для других ситуаций действуют отдельные правила.

С 1 января 2027 года срок замены вышедших из строя электросчетчиков в России сократится с шести до трех месяцев. Об этом сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, передает РИА Новости.

По его словам, изменения касаются случаев, когда электросчетчик отсутствует, утрачен, вышел из строя или истек срок его эксплуатации.

Якубовский отметил, что вопросом замены электросчетчика должны заниматься не собственники жилья, а гарантирующий поставщик электроэнергии или сетевая организация. Он также подчеркнул, что гражданам не нужно отдельно покупать прибор и оплачивать работу по его установке при обязательной замене.

«Изменения направлены на то, чтобы люди не оставались на длительный срок без исправного прибора учета», — добавил депутат. В случае нарушения установленного срока энергокомпанией, потребители могут рассчитывать на понижающий коэффициент к стоимости электроснабжения. Однако ускоренный трехмесячный срок применяется только в определенных случаях, и для других ситуаций действуют отдельные правила.