В Минпросвещения заявили о необходимости внедрения правильных игрушек в детсады

Первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев заявил о важности внедрения правильных игрушек, разработанных отечественными производителями на основе традиционных духовно-нравственных ценностей, в детские сады. Бугаев подчеркнул, что эти игрушки должны соответствовать не только требованиям безопасности и качества, но и учитывать психолого-педагогические аспекты. По его словам, в настоящее время Минпросвещения совместно с другими ведомствами работает над созданием единой системы психолого-педагогической экспертизы игрушек. Бугаев отметил, что пересмотр требований и норм к игрушкам является одной из задач, поставленных президентом, и работа в этом направлении уже началась.

На заседании организационного комитета Всероссийского конкурса «Родная игрушка» первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев заявил о важности внедрения правильных игрушек, разработанных отечественными производителями на основе традиционных духовно-нравственных ценностей, в детские сады. Об этом пишет ТАСС.

Бугаев подчеркнул, что эти игрушки должны соответствовать не только требованиям безопасности и качества, но и учитывать психолого-педагогические аспекты.

По его словам, в настоящее время Минпросвещения совместно с другими ведомствами работает над созданием единой системы психолого-педагогической экспертизы игрушек. Бугаев отметил, что победители конкурса «Родная игрушка» должны получить приоритет для поставок в образовательные организации. Он также добавил, что пересмотр требований и норм к игрушкам является одной из задач, поставленных президентом, и работа в этом направлении уже началась.