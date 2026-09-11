В Госдуме заявили, что вышки 5G абсолютно безопасны для россиян

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что вышки 5G безопасны для здоровья россиян. Он отметил, что излучение от новых вышек меньше, чем от предыдущих технологий 4G и 3G, благодаря более частой установке. «Каждая новая технология становится все более безопасной. Вышки 5G устанавливаются с большей плотностью, что снижает уровень излучения», — подчеркнул Свинцов, призвав граждан не беспокоиться. Раньше Минцифры объявило о запуске связи 5G в стране. Также эксперт рассказал, отключат ли LTE в России после запуска 5G.

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что вышки 5G безопасны для здоровья россиян. Об этом пишет «Газета. ру».

Он отметил, что излучение от новых вышек меньше, чем от предыдущих технологий 4G и 3G, благодаря более частой установке. «Каждая новая технология становится все более безопасной. Вышки 5G устанавливаются с большей плотностью, что снижает уровень излучения», — подчеркнул Свинцов, призвав граждан не беспокоиться.

Раньше Минцифры объявило о запуске связи 5G в стране. Новая технология призвана способствовать цифровой трансформации экономики и будет использоваться в различных сферах, включая управление беспилотным транспортом и телемедицину. Внедрение технологии будет проходить поэтапно, с планами запуска 5G еще в 50 городах до конца 2026 года.

Также эксперт рассказал, отключат ли LTE в России после запуска 5G.