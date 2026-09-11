В Госдуме предложили сократить рабочую неделю для родителей несовершеннолетних

Депутаты Госдумы предложили сократить рабочую неделю для родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, на два часа без снижения заработной платы. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что в настоящее время родители детей до 14 лет могут обращаться за установлением неполного рабочего времени, однако это часто приводит к снижению дохода, что не подходит многим семьям.
Депутаты подчеркнули, что повседневная жизнь родителей насыщена заботами о детях, и дополнительное время позволит им лучше справляться с обязанностями, такими как забирание детей из школы или помощь с уроками.
Кроме того, депутаты сообщили о предложении предоставить родителям двух и более несовершеннолетних детей один дополнительный оплачиваемый выходной раз в три месяца, который можно будет накапливать.