Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 11
19°
Сбт, 12
19°
Вск, 13
18°
ЦБ USD 84.35 -1.11 11/09
ЦБ EUR 98.29 -0.96 11/09
Нал. USD 84.51 / 85.30 11/09 13:20
Нал. EUR 99.50 / 99.70 11/09 13:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Как из-за нового закона рязанцы не могут построить дом в зонах подтопл...
В зону c новыми ограничениями входят Борки, большая час...
8 сентября 13:27
2 143
В Рязани сотня средневековых бойцов поучаствовали в рыцарском турнире...
5 сентября территория Борок наполнилась размеренным зво...
7 сентября 16:50
796
Как топливо Евро-2 и Евро-3 влияет на современные автомобили
Топливо стандартов Евро-2, -3 и -4 значительно уступает...
4 сентября 12:54
1 850
Почему бензин в Рязани продаётся по 120 рублей и когда появится Евро-2...
Бензин по 120 рублей на заправках в Рязани уже давно ни...
3 сентября 13:32
4 223
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Рязанский приборный завод впервые провел соревнования по стрельбе из лука
В соревнованиях по стрельбе из лука, впервые организованных Молодежным центром Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех), приняли участие 24 человека.

В соревнованиях по стрельбе из лука, впервые организованных Молодежным центром Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех), приняли участие 24 человека.

Состязания проходили в несколько этапов на базе МБОУ «Школа № 50» города Рязани. Для участников провели разминку, инструктаж, объяснили правила обращения с луком. Далее каждый получил возможность сделать три пробных выстрела и начать зарабатывать баллы. По итогам личного зачета сильнейшие игроки прошли дальше — были сформированы четыре команды по три человека, среди которых и определился победитель.

Места в личном зачете распределились следующим образом: среди женщин на первом месте пьедестала почета — Лариса Горелова, на втором — Анна Титкина, бронза у Арины Чирковой. Среди мужчин первое место у Дмитрия Небольсина, серебро и бронза — у Виктора Лищишина и Вадима Титкина соответственно. Призеры награждены дипломами, все участники состязаний получили памятные подарки.

«Стрельба из лука вызвала искренний интерес у заводчан. Даже если кто-то задумывался об этом виде спорта, собраться и начать заниматься с нуля довольно сложно. А мы дали возможность попробовать свои силы, оценить эту активность и, возможно, решиться продолжить заниматься стрельбой. Это отличный тимбилдинг, физическая активность, полезная для здоровья, и просто хороший повод провести время вместе с коллегами в выходной день!» — отметил председатель Молодежного центра Василий Муранов.

Молодежный центр ГРПЗ образован в 2005 году. Деятельность объединения направлена на создание условий для всестороннего развития молодых сотрудников предприятия в различных сферах деятельности.