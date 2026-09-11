Рязанский приборный завод впервые провел соревнования по стрельбе из лука

В соревнованиях по стрельбе из лука, впервые организованных Молодежным центром Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех), приняли участие 24 человека.

В соревнованиях по стрельбе из лука, впервые организованных Молодежным центром Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех), приняли участие 24 человека.

Состязания проходили в несколько этапов на базе МБОУ «Школа № 50» города Рязани. Для участников провели разминку, инструктаж, объяснили правила обращения с луком. Далее каждый получил возможность сделать три пробных выстрела и начать зарабатывать баллы. По итогам личного зачета сильнейшие игроки прошли дальше — были сформированы четыре команды по три человека, среди которых и определился победитель.

Места в личном зачете распределились следующим образом: среди женщин на первом месте пьедестала почета — Лариса Горелова, на втором — Анна Титкина, бронза у Арины Чирковой. Среди мужчин первое место у Дмитрия Небольсина, серебро и бронза — у Виктора Лищишина и Вадима Титкина соответственно. Призеры награждены дипломами, все участники состязаний получили памятные подарки.

«Стрельба из лука вызвала искренний интерес у заводчан. Даже если кто-то задумывался об этом виде спорта, собраться и начать заниматься с нуля довольно сложно. А мы дали возможность попробовать свои силы, оценить эту активность и, возможно, решиться продолжить заниматься стрельбой. Это отличный тимбилдинг, физическая активность, полезная для здоровья, и просто хороший повод провести время вместе с коллегами в выходной день!» — отметил председатель Молодежного центра Василий Муранов.

Молодежный центр ГРПЗ образован в 2005 году. Деятельность объединения направлена на создание условий для всестороннего развития молодых сотрудников предприятия в различных сферах деятельности.