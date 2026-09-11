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Рязанская область вошла в топ-10 регионов по размеру зарплат у программистов
В III квартале 2026 года самые высокие медианные зарплаты программистам были предложены в Москве, где сумма составила 211,7 тысяч рублей. На втором месте по уровню зарплат оказалась Московская область с предложением в 180 тысяч рублей, а замкнул тройку лидеров Санкт-Петербург с медианной зарплатой в 158,8 тысяч рублей. В десятку регионов России с наивысшими предложениями также вошли Тульская область (155 тысяч рублей), Свердловская область (139,8 тысяч рублей) и Республика Татарстан (133,2 тысяч рублей). Кроме того, Краснодарский край предложил 131,7 тысяч рублей, Новосибирская и Рязанская области — по 130 тысяч рублей, а Нижегородская область — 128,1 тысяч рублей.

Рязанская область вошла в топ-10 регионов с самыми высокими зарплатами программистов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследования hh.ru.

В III квартале 2026 года самые высокие медианные зарплаты программистам были предложены в Москве, где сумма составила 211,7 тысяч рублей. На втором месте по уровню зарплат оказалась Московская область с предложением в 180 тысяч рублей, а замкнул тройку лидеров Санкт-Петербург с медианной зарплатой в 158,8 тысяч рублей.

В десятку регионов России с наивысшими предложениями также вошли Тульская область (155 тысяч рублей), Свердловская область (139,8 тысяч рублей) и Республика Татарстан (133,2 тысяч рублей). Кроме того, Краснодарский край предложил 131,7 тысяч рублей, Новосибирская и Рязанская области — по 130 тысяч рублей, а Нижегородская область — 128,1 тысяч рублей.