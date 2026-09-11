Рязанцы сообщили, что в доме на Песоченской без предупреждения отключили воду

По словам рязанцев, примерно в 23:00 10 сентября пропала холодная вода на улице Песоченской. При этом, как указали жители, предупреждений об отключении они не видели. Уточняется, что к 6:00 11 сентября подачу ресурса возобновили.

Рязанцы сообщили, что в доме № 4 на улице Песоченской без предупреждения отключили холодную воду. Об этом в редакцию РЗН.инфо написали читатели.

По их словам, примерно в 23:00 10 сентября пропала холодная вода на улице Песоченской. При этом, как указали жители, предупреждений об отключении они не видели.

Уточняется, что к 6:00 11 сентября подачу ресурса возобновили.