Путин: ВВП России прибавил 10,3% за два года

ВВП России увеличился на 10,3% с 2023 по 2025 год, а темпы роста российской экономики в предыдущие три года превышали среднемировые. Об этом заявил Владимир Путин на Деловом форуме БРИКС, передает ТАСС. По словам президента, Россия укрепила национальный суверенитет и сейчас развивается в сотрудничестве с надежными и предсказуемыми партнерами. Путин также сообщил, что против России ввели около 30 тысяч санкций. По его словам, это примерно вдвое больше, чем количество ограничений, введенных против всех остальных стран мира вместе взятых.

ВВП России увеличился на 10,3% с 2023 по 2025 год, а темпы роста российской экономики в предыдущие три года превышали среднемировые. Об этом заявил Владимир Путин на Деловом форуме БРИКС, передает ТАСС.

По словам президента, Россия укрепила национальный суверенитет и сейчас развивается в сотрудничестве с надежными и предсказуемыми партнерами. Он отметил, что российские технологические решения основаны в том числе на собственных разработках и новациях стран БРИКС.

Путин также сообщил, что против России ввели около 30 тысяч санкций. По его словам, это примерно вдвое больше, чем количество ограничений, введенных против всех остальных стран мира вместе взятых.

Президент заявил, что инициаторы санкций сами столкнулись с экономическими проблемами и уже не могут проводить такую же инновационную политику, как Россия.

Говоря о мировой экономике, Путин отметил усиление роли БРИКС. На страны объединения сейчас приходится более 40% мирового ВВП, тогда как доля G7 составляет 29%. При этом, по словам президента, половина прироста мировой экономики обеспечивается странами БРИКС.