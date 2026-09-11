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Набиуллина объяснила, почему ЦБ сохранил ставку на уровне 14%
Банк России впервые более чем за год сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. До этого регулятор десять раз подряд снижал ее с середины 2025 года. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина объяснила решение на пресс-конференции, пишет РИА Новости. По ее словам, в июле и августе рост цен оставался высоким. Одной из причин стало подорожание топлива. Этот фактор является разовым, однако его влияние распространилось на более широкий круг товаров и услуг. На решение также повлияла сохраняющаяся повышенная кредитная активность. При этом экономика продолжает умеренно расти.

Банк России впервые более чем за год сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. До этого регулятор десять раз подряд снижал ее с середины 2025 года. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина объяснила решение на пресс-конференции, пишет РИА Новости.

По ее словам, в июле и августе рост цен оставался высоким. Одной из причин стало подорожание топлива. Этот фактор является разовым, однако его влияние распространилось на более широкий круг товаров и услуг.

Кроме того, инфляционные ожидания остаются высокими. В ЦБ считают, что потребуется больше данных, чтобы оценить продолжительность и масштаб влияния этих факторов на устойчивую инфляцию.

На решение также повлияла сохраняющаяся повышенная кредитная активность. При этом экономика продолжает умеренно расти.

Набиуллина отметила, что снижение ставки на заседании не обсуждалось. Дальнейшие решения регулятор будет принимать с учетом динамики инфляции, инфляционных ожиданий и баланса рисков.

Параметры бюджета также имеют значение для денежно-кредитной политики. Их уточнение ЦБ ожидает до конца сентября.

ЦБ планирует вернуть инфляцию к 4% в 2027 году.

Фото: сайт Совета Федерации.