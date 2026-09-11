Эксперт спрогнозировал снижение спроса на новостройки до 35% в 2026 году

Спрос на новостройки в России может снизиться на 30-35% к 2026 году, если ключевая ставка Центробанка останется высокой. Об этом сообщил директор департамента продаж компании «Ортига Девелопмент» Константин Самеди. По его словам, за первое полугодие продажи новых квартир уже упали более чем на 30%. Летний сезон не изменил ситуацию, и дорогие кредиты продолжают ограничивать возможности покупателей. Ипотека остается недоступной для многих, что не позволяет надеяться на восстановление спроса. Сооснователь компании «22/11 Девелопмент» Айман Эль-Хашем добавил, что даже небольшое снижение ключевой ставки вряд ли повлияет на рынок. Чтобы продажи начали расти, ипотека должна стать более доступной для обычных граждан.

Спрос на новостройки в России по итогам 2026 года может сократиться на 30-35%, если высокая ключевая ставка Центробанка останется прежней. Об этом сообщил директор департамента продаж компании «Ортига Девелопмент» Константин Самеди, передает ТАСС.

По его словам, за первое полугодие продажи новых квартир уже снизились более чем на 30%. Летний сезон не смог существенно изменить ситуацию, так как сокращение объемов строительства и уменьшение предложения не компенсируют дорогие кредиты, которые ограничивают возможности покупателей.

Самеди отметил, что рыночная ипотека остается недоступной для значительной части граждан, и в текущих условиях рассчитывать на заметное восстановление спроса не приходится. Более стабильная динамика ключевой ставки позволяет девелоперам и покупателям планировать сделки без резких изменений условий.

Сооснователь и гендиректор компании «22/11 Девелопмент» Айман Эль-Хашем добавил, что даже небольшое снижение ключевой ставки вряд ли окажет заметное влияние на рынок. Для устойчивого роста продаж необходимо, чтобы ипотека стала доступнее для массового покупателя.