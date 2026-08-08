Жителей Мурмино предупредили о перебоях с электричеством 10 и 14 августа

В поселке Мурмино Рязанского района 10 и 14 августа возможны кратковременные перерывы в электроснабжении. Об этом сообщили в РГРЭС. Ограничения связаны с плановыми ремонтными работами «Россети Центр и Приволжье» на оборудовании подстанции 110 кВ. Отключения ожидаются: 10 августа с 10:00 до 11:00 — при выводе линии в ремонт; 14 августа с 10:00 до 11:00 — при вводе линии в работу.

В поселке Мурмино Рязанского района 10 и 14 августа возможны кратковременные перерывы в электроснабжении. Об этом сообщили в РГРЭС.

Ограничения связаны с плановыми ремонтными работами «Россети Центр и Приволжье» на оборудовании подстанции 110 кВ.

Отключения ожидаются:

10 августа с 10:00 до 11:00 — при выводе линии в ремонт;

14 августа с 10:00 до 11:00 — при вводе линии в работу.

Жителей просят заранее отключить чувствительную к перепадам напряжения электронику.

По всем вопросам можно обращаться в диспетчерскую службу по телефону: 55-01-12.