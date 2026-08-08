ВС РФ взяли под контроль Ивановку в Харьковской области

Российские войска установили контроль над населенным пунктом Ивановка Харьковской области, сообщили 8 августа в Минобороны РФ в сводке о ходе СВО. По данным ведомства, подразделения группировки «Север» нанесли поражение украинским формированиям в Харьковской и Сумской областях. Потери ВСУ составили до 240 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, пусковую установку РСЗО RAK-SA-12 и две станции РЭБ.

Российские войска установили контроль над населенным пунктом Ивановка Харьковской области, сообщили 8 августа в Минобороны РФ в сводке о ходе СВО.

По данным ведомства, подразделения группировки «Север» нанесли поражение украинским формированиям в Харьковской и Сумской областях. Потери ВСУ составили до 240 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, пусковую установку РСЗО RAK-SA-12 и две станции РЭБ.

Кроме того, российские войска нанесли удары по логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, складам беспилотников и пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 157 районах.

В Киеве российское ведомство также заявило о поражении предприятия «Киев-111», где, как утверждается, производились комплектующие и боевые части для ракет «Фламинго», а также склада горюче-смазочных материалов.

В Черном море, по данным Минобороны, ударными беспилотниками были поражены два сухогруза, перевозившие вооружение и военное имущество.