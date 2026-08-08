В Рыбном создадут пешеходный маршрут протяженностью 1,5 километра

В Рыбном создается новый пешеходный маршрут, который соединит благоустроенный сквер на улице Большой с другими общественными пространствами города. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков. Сейчас рядом со сквером, который благоустроили в прошлом году по выбору жителей, создают пешеходную зону протяженностью 1,5 километра. Также продолжается благоустройство будущей набережной реки Вожи. Здесь планируют сделать прогулочные маршруты, детские и спортивные площадки, деревянные настилы и парковку. Пляж обещают сохранить и привести в порядок.

В Рыбном создается новый пешеходный маршрут, который соединит благоустроенный сквер на улице Большой с другими общественными пространствами города. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

Сейчас рядом со сквером, который благоустроили в прошлом году по выбору жителей, создают пешеходную зону протяженностью 1,5 километра.

Также продолжается благоустройство будущей набережной реки Вожи. Здесь планируют сделать прогулочные маршруты, детские и спортивные площадки, деревянные настилы и парковку. Пляж обещают сохранить и привести в порядок.

Кроме того, власти дорабатывают концепцию «Моя станция Рыбное». Она предусматривает благоустройство привокзальной площади и улицы Ленина.

Фото: соцсети Павла Малкова.