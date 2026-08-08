В Рязанском районе девочку-подростка остановили за рулем мотоцикла

Сотрудники Госавтоинспекции в Рязанском районе остановили мотоцикл без государственных регистрационных знаков. За рулем оказалась девочка, не достигшая возраста, позволяющего управлять транспортом этой категории. В отношении законных представителей несовершеннолетней составили протоколы по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ за передачу управления транспортом человеку, не имеющему права на вождение, и по ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ за отсутствие обязательной страховки. За передачу управления грозит штраф 30 тыс. рублей.

Сотрудники Госавтоинспекции в Рязанском районе остановили мотоцикл без государственных регистрационных знаков. За рулем оказалась девочка, не достигшая возраста, позволяющего управлять транспортом этой категории. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

У подростка не было водительского удостоверения, а сам мотоцикл не был зарегистрирован. Транспортное средство поместили на специализированную стоянку.

В отношении законных представителей несовершеннолетней составили протоколы по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ за передачу управления транспортом человеку, не имеющему права на вождение, и по ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ за отсутствие обязательной страховки. За передачу управления грозит штраф 30 тыс. рублей.

Кроме того, сотрудники ПДН подготовили материалы для привлечения родителей к ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Штраф по этой статье составляет от 500 до 2 тыс. рублей.