В Рязанской области вновь объявили угрозу атаки БПЛА
В Рязанской области вновь объявили угрозу атаки БПЛА. Об этом сообщает РСЧС. Беспилотная опасность в регионе начала действовать в 14:55. Жителям порекомендовали избегать открытых участков и не подходите к окнам. Ранее угроза атаки БПЛА действовала с 08:17 до 13:20.
В Рязанской области вновь объявили угрозу атаки БПЛА. Об этом сообщает РСЧС.
Беспилотная опасность в регионе начала действовать в 14:55.
Жителям порекомендовали избегать открытых участков и не подходите к окнам.
Ранее угроза атаки БПЛА действовала с 08:17 до 13:20.
Напомним, ночью силы ПВО сбили над Рязанской областью три БПЛА.
Обновлено: угрозу отменили в 15:58.