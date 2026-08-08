В Рязанской области вновь объявили угрозу атаки БПЛА

В Рязанской области вновь объявили угрозу атаки БПЛА. Об этом сообщает РСЧС. Беспилотная опасность в регионе начала действовать в 14:55. Жителям порекомендовали избегать открытых участков и не подходите к окнам. Ранее угроза атаки БПЛА действовала с 08:17 до 13:20.