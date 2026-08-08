В Рязанской области отменили угрозу атаки БПЛА

В Рязанской области отменили угрозу атаки БПЛА. Об этом сообщает РСЧС. Отбой беспилотной опасности на территории региона объявили в 13:20. Угроза действовала с 08:17. Напомним, ночью силы ПВО сбили над Рязанской областью три БПЛА.