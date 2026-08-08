В Рязанской области объявлена беспилотная опасность

В Рязанской области объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщили в РСЧС. Угроза атаки БПЛА на территории региона объявлена 8 августа в 08:17. «Избегайте открытых участков, не подходите к окнам», — говорится в сообщении.