В Рязанской области объявлена беспилотная опасность
В Рязанской области объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщили в РСЧС. Угроза атаки БПЛА на территории региона объявлена 8 августа в 08:17. «Избегайте открытых участков, не подходите к окнам», — говорится в сообщении.
В Рязанской области объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщили в РСЧС.
Угроза атаки БПЛА на территории региона объявлена 8 августа в 08:17.
«Избегайте открытых участков, не подходите к окнам», — говорится в сообщении.
Ранее угроза действовала с 02:58 до 05:35.
Обновлено: угрозу отменили в 13:20.