В Рязанской области беспилотную опасность отменили спустя час
В Рязанской области беспилотную опасность отменили спустя час. Об этом сообщает РСЧС. Угрозу атаки БПЛА в регионе отменили в 15:58. Она действовала с 14:55. Ранее угроза атаки БПЛА действовала с 08:17 до 13:20.
В Рязанской области беспилотную опасность отменили спустя час. Об этом сообщает РСЧС.
Угрозу атаки БПЛА в регионе отменили в 15:58. Она действовала с 14:55. Ранее угроза атаки БПЛА действовала с 08:17 до 13:20.
Напомним, ночью силы ПВО сбили над Рязанской областью три БПЛА.