В Рязанской области беспилотную опасность отменили спустя час

В Рязанской области беспилотную опасность отменили спустя час. Об этом сообщает РСЧС. Угрозу атаки БПЛА в регионе отменили в 15:58. Она действовала с 14:55. Ранее угроза атаки БПЛА действовала с 08:17 до 13:20.