В Рязани восстановили электроснабжение после аварии на кабельной линии

В Рязани в 14:31 полностью восстановили электроснабжение потребителей. Об этом сообщили в РГРЭС. Отключение произошло в 11:20 из-за повреждения кабельной линии 10 кВ. Без света временно оставались улицы Новоселов, Тимуровцев, Советской Армии, Касимовское шоссе, Белинского, Боголюбова, Кальновский тупик, Зубковой, Кальная, Окская, Панферовский переулок, Большая (Шереметьево-Песочня) и 2-й Бульварный проезд.