В Рязани несколько улиц остались без света

В Рязани в 21:04 произошло технологическое нарушение, из-за которого отключилось электроснабжение потребителей. Об этом сообщили в РГРЭС. Без света остались жители улиц Маяковского, Фрунзе, Введенской, Есенина, Ленина, Радищева и Горького. Сейчас специалисты локализуют поврежденный участок сети. По вопросам электроснабжения можно обратиться по телефону: 55-01-12.

В Рязани в 21:04 произошло технологическое нарушение, из-за которого отключилось электроснабжение потребителей. Об этом сообщили в РГРЭС.

Без света остались жители улиц Маяковского, Фрунзе, Введенской, Есенина, Ленина, Радищева и Горького.

Сейчас специалисты локализуют поврежденный участок сети. По вопросам электроснабжения можно обратиться по телефону: 55-01-12.