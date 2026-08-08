В Рязани несколько улиц остались без света
В Рязани в 21:04 произошло технологическое нарушение, из-за которого отключилось электроснабжение потребителей. Об этом сообщили в РГРЭС. Без света остались жители улиц Маяковского, Фрунзе, Введенской, Есенина, Ленина, Радищева и Горького. Сейчас специалисты локализуют поврежденный участок сети. По вопросам электроснабжения можно обратиться по телефону: 55-01-12.
В Рязани в 21:04 произошло технологическое нарушение, из-за которого отключилось электроснабжение потребителей. Об этом сообщили в РГРЭС.
Без света остались жители улиц Маяковского, Фрунзе, Введенской, Есенина, Ленина, Радищева и Горького.
Сейчас специалисты локализуют поврежденный участок сети. По вопросам электроснабжения можно обратиться по телефону: 55-01-12.