В Рязани на Первомайском проспекте BMW врезался в бордюр

ДТП с участием BMW произошло ночью 8 августа на Первомайском проспекте в Рязани. Об этом сообщили местные жители в соцсетях. На кадрах видно, что автомобиль врезался в бордюр, раздробив его, после чего оказался на газоне. Других участников ДТП рядом замечено не было. Официальных комментариев на момент публикации не поступало.

ДТП с участием BMW произошло ночью 8 августа на Первомайском проспекте в Рязани. Об этом сообщили местные жители в соцсетях.

На кадрах видно, что автомобиль врезался в бордюр, раздробив его, после чего оказался на газоне.

Других участников ДТП рядом замечено не было. Официальных комментариев на момент публикации не поступало.