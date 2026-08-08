В Рязани из-за аварии отключили свет на нескольких улицах
В 11:20 из-за технологического нарушения без света остались потребители на улицах Новоселов, Тимуровцев, Советской Армии, Касимовском шоссе, Белинского, Боголюбова, Кальновском тупике, Зубковой, Кальной, Окской, а также в Панферовском переулке, на Большой улице в Шереметьево-Песочне, во 2-м Бульварном проезде.
В Рязани в 11:20 произошло технологическое нарушение, из-за которого отключили электроэнергию на нескольких улицах.
Без света остались потребители по адресам:
- Новоселов;
- Тимуровцев;
- Советской Армии;
- Касимовское шоссе;
- Белинского;
- Боголюбова;
- Кальновский тупик;
- Зубковой;
- Кальная;
- Окская;
- Панферовский переулок;
- Большая (Шереметьево-Песочня);
- 2-й Бульварный проезд.
Аварийная бригада локализует поврежденный участок сети и занимается восстановлением электроснабжения.
По вопросам можно обратиться по телефону 55-01-12.