В Рязани из-за аварии отключили свет на нескольких улицах

В 11:20 из-за технологического нарушения без света остались потребители на улицах Новоселов, Тимуровцев, Советской Армии, Касимовском шоссе, Белинского, Боголюбова, Кальновском тупике, Зубковой, Кальной, Окской, а также в Панферовском переулке, на Большой улице в Шереметьево-Песочне, во 2-м Бульварном проезде.