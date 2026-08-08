Умер трехкратный чемпион СССР по автокроссу рязанец Евгений Свечников

6 августа на 88-м году жизни скончался рязанский автокроссмен Евгений Свечников. Свечников был мастером спорта и трижды становился чемпионом СССР по автокроссу в дивизионах грузовых спортивных автомобилей. Дважды он побеждал в классе ГАЗ-51, ГАЗ-52, а в 1974 году стал чемпионом СССР в классе ЗИЛ-130. Евгения Свечникова похоронили на родине в Шацком районе.

6 августа на 88-м году жизни скончался рязанский автокроссмен Евгений Свечников. Об этом пишет «МедиаРязань».

Свечников был мастером спорта и трижды становился чемпионом СССР по автокроссу в дивизионах грузовых спортивных автомобилей. Дважды он побеждал в классе ГАЗ-51, ГАЗ-52, а в 1974 году стал чемпионом СССР в классе ЗИЛ-130.

Евгений Свечников родился в Шацком районе. Его сын Вячеслав продолжил семейную династию. В 2018 году он стал чемпионом России, а также завоевывал медали чемпионатов и Кубка России в классе ЗИЛ-130.

Евгения Свечникова похоронили на родине в Шацком районе.

Фото: «МедиаРязань».