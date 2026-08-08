Угрозу атаки БПЛА вновь объявили в Рязанской области
В Рязанской области вновь объявили угрозу атаки БПЛА. Об этом сообщает РСЧС. Беспилотная опасность в регионе начала действовать в 20:40. Жителям порекомендовали избегать открытых участков и не подходите к окнам. Ранее угрозу атаки БПЛА объявляли четыре раза за сутки. Также над Рязанской областью ночью и днем были сбиты беспилотники.
В Рязанской области вновь объявили угрозу атаки БПЛА. Об этом сообщает РСЧС.
Беспилотная опасность в регионе начала действовать в 20:40.
Жителям порекомендовали избегать открытых участков и не подходите к окнам.
Ранее угрозу атаки БПЛА объявляли четыре раза за сутки. Также над Рязанской областью днем и ночью были сбиты беспилотники.