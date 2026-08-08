Рязанец взломал витрину в ТЦ и украл часы

В Рязани полицейские раскрыли кражу из магазина часов в одном из крупных торговых центров. Утром продавец обнаружил, что замок витрины взломан, а с нее пропали часы. Накануне вечером сотрудники заметили возле магазина мужчину, который вел себя так, будто работает продавцом и вернулся за какой-то вещью. Оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался 22-летний рязанец, ранее судимый за кражи, грабеж и разбой. Полицейские разыскали мужчину и изъяли у него похищенные часы.

В Рязани полицейские раскрыли кражу из магазина часов в одном из крупных торговых центров. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Утром продавец обнаружил, что замок витрины взломан, а с нее пропали часы. Накануне вечером сотрудники заметили возле магазина мужчину, который вел себя так, будто работает продавцом и вернулся за какой-то вещью.

Оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался 22-летний рязанец, ранее судимый за кражи, грабеж и разбой. Полицейские разыскали мужчину и изъяли у него похищенные часы.

По предварительной информации, рязанец планировал продать часы, а деньги потратить на покупку наркотиков. В тот вечер он специально обходил торговые центры в поисках возможности для кражи. Увидев пустой зал магазина, мужчина взломал витрину и забрал только одни часы, рассчитывая, что пропажу заметят не сразу.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.