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Рязанцы пожаловались на «ямочный ремонт» у дома на Электрозаводской
Жители дома № 87 на улице Электрозаводской в Рязани пожаловались на качество ямочного ремонта во дворе. Об этом РЗН.инфо сообщили читатели. По словам местных жителей, после проведения работ во дворе осталась мягкая асфальтовая смесь, которая, как утверждают очевидцы, не была нормально укатана. Материал также оказался разбросан по придомовой территории и газону. «Оно мягкое, не укатано. Какая-то жижа, больше на пластилин похоже», — рассказала местная жительница.

Жители дома № 87 на улице Электрозаводской в Рязани пожаловались на качество ямочного ремонта во дворе. Об этом РЗН.инфо сообщили читатели.

По словам местных жителей, после проведения работ во дворе осталась мягкая асфальтовая смесь, которая не была нормально укатана. Материал также оказался разбросан по придомовой территории и газону.

«Оно мягкое, не укатано. Какая-то жижа, больше на пластилин похоже», — рассказала местная жительница.

Кто проводил работы и почему территория после ремонта осталась в таком состоянии, пока неизвестно.