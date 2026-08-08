Под Рязанью «Гранта» разбилась после столкновения с «Газелью»

ДТП произошло 7 августа около 19:00 на трассе М5. Об этом сообщили рязанцы в соцсетях. По словам очевидцев, у «Газели», предположительно, оторвало мост, после чего деталь попала в ехавшую рядом «Ладу Гранту». От удара легковушка несколько раз перевернулась. На месте аварии у автомобиля оказалась сильно повреждена левая часть: двери и колеса разбросало по трассе. Очевидцы сообщают, что водитель «Гранты» получил серьезные травмы. Предварительно, пассажир также пострадал.

ДТП произошло 7 августа около 19:00 на трассе М5. Об этом сообщили рязанцы в соцсетях.

По словам очевидцев, у «Газели», предположительно, оторвало мост, после чего деталь попала в ехавшую рядом «Ладу Гранту». От удара легковушка несколько раз перевернулась.

На месте аварии у автомобиля оказалась сильно повреждена левая часть: двери и колеса разбросало по трассе.

Очевидцы сообщают, что водитель «Гранты» получил серьезные травмы. Предварительно, пассажир также пострадал.

Официальной информации о ДТП и состоянии пострадавших пока нет.