Переводы россиян начнут блокировать при обнаружении вирусов на устройствах

С 1 марта банки в России расширят критерии для блокировки подозрительных переводов. Если на устройстве клиента обнаружат вредоносное программное обеспечение, платеж могут остановить. Об этом РИА Новости рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. При этом для выявления вредоносных программ на устройствах клиентов банкам потребуется получить их согласие. Действующим клиентам необходимо будет перезаключить договоры до 1 сентября 2027 года.

С 1 марта банки в России расширят критерии для блокировки подозрительных переводов. Если на устройстве клиента обнаружат вредоносное программное обеспечение, платеж могут остановить. Об этом РИА Новости рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, операторы по переводу денежных средств должны будут проверить такую операцию и при необходимости остановить ее. После этого банк запросит у клиента подтверждение на проведение платежа.

При этом для выявления вредоносных программ на устройствах клиентов банкам потребуется получить их согласие. Действующим клиентам необходимо будет перезаключить договоры до 1 сентября 2027 года.

С января в России действует 12 признаков переводов, которые могут совершаться без добровольного согласия клиента или под влиянием мошенников.